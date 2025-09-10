Noite de terror: tiroteios deixam três mortos e quatro feridos na zona oeste do Rio

A orla do Recreio dos Bandeirantes, nas proximidades do Posto 12, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, foi palco de um intenso tiroteio na noite desta terça-feira (9). Na troca de tiros, dois adolescentes foram baleados. Um deles, de 16 anos, morreu ainda no local. O outro, de 15 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado em estado grave para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

Leia também:

Galvão Bueno critica desempenho da seleção brasileira nas Eliminatórias da Copa

MPF investiga utilização de CPF para descontos em farmácias



De acordo com testemunhas, os dois adolescentes jogavam bola quando foram surpreendidos por homens armados em duas motos, que chegaram atirando. As vítimas eram moradoras da comunidade do Fontela, em Vargem Pequena. Ainda segundo familiares do jovem que morreu, ele trabalhava em um quiosque na orla.



Segundo ataque

Quase no mesmo horário, a cerca de 13 quilômetros do Posto 12, a Polícia Militar recebeu um chamado para um novo atentado, desta vez na praia da Barra de Guaratiba. Assim como no primeiro caso, dois homens em uma moto efetuaram disparos contra um grupo de jovens.

Um rapaz de 23 anos morreu no local. Outras duas vítimas, de18 e 23, sofreram ferimentos moderados e foram levadas para o Hospital Estadual Rocha Faria. Nenhum dos jovens tinha antecedentes criminais, de acordo com a PM.

Terceiro ataque

Pouco tempo depois, um terceiro ataque foi registrado, agora na comunidade do Terreirão, também no Recreio. Um jovem, de 22 anos, foi baleado enquanto estava sentado em uma escadaria.

Segundo o 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes), o jovem possuía passagens pelos crimes de furto e homicídio, e teria trocado recentemente de facção criminosa, saindo do Terceiro Comando Puro (TCP) para o Comando Vermelho (CV).

A perícia foi realizada pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga se os ataques registrados na mesma noite têm alguma ligação.