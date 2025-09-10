Acumulou! Prêmio principal da Mega-Sena vai para R$ 55 milhões

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h de quinta-feira (11) - Foto: Agência Brasil/Marcello Casal Jr.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h de quinta-feira (11) - Foto: Agência Brasil/Marcello Casal Jr.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.912 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (9). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 55 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 09 - 25 - 37 - 41 - 51 - 59.

- 68 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 34.049,50 cada;

- 3.851 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 991,05 cada.

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (11), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.