Polícia Civil prende um dos maiores roubadores de banco da Zona Oeste

Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), em ação conjunta com a Polícia Militar, prenderam em flagrante um dos maiores roubadores de banco da Zona Oeste, nesta terça-feira (09/09), em Campo Grande. O autor foi detido horas após uma ação criminosa, em uma agência bancária da região.

De acordo com os agentes, o roubador subtraiu três revólveres de vigilantes da empresa responsável pela segurança do banco. Para garantir êxito em sua fuga, ele ainda efetuou disparos de arma de fogo no interior da agência, colocando em risco a integridade de clientes e funcionários. Ao tomar ciência do fato, os policias realizaram uma rápida ação e localizaram o criminoso em posse das armas dos seguranças.

Diante do fato, o homem foi preso em flagrante. Ele já possuía inúmeras passagens por roubo majorado, furto e homicídio.