Torcida do Botafogo esgota ingressos para decisão contra o Vasco

O clássico decisivo entre Botafogo x Vasco, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, deve ter recorde de público no Nilton Santos. O duelo, às 21h30 de quinta-feira (11), está com os ingressos esgotados. É a primeira vez no ano que o estádio pode receber o público máximo.

O Glorioso divulgou que todas as entradas foram comercializadas na noite da última segunda (10). Os números finais não foram informados. A torcida do Vasco também comprou todos os bilhetes destinados aos visitantes.

A tendência é que a casa do Alvinegro registre o seu maior público na atual temporada | Foto: Divulgação/Botafogo

O maior público do Nilton Santos registrado em 2025 foi no duelo diante da LDU, pelas oitavas de final da Libertadores, quando 37.131 estiveram presentes no estádio. A tendência é que a casa do Alvinegro registre o seu maior público na atual temporada, com o clube vivendo um período de instabilidade dentro e fora de campo.

Mesmo sendo o atual campeão da Libertadores e do Brasileiro, o Alvinegro demorou para conseguir encher a casa. O discurso de que a temporada iniciava em abril e a perda dos títulos no início do ano ajudam a explicar.

O Botafogo, além disso, passou por trocas de comando técnico, a perda de peças importantes para o elenco e, por último, vive o cenário incômodo em relação a todo imbróglio que envolve a Eagle Football.