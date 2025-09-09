Meia tonelada de alimentos impróprios são apreendidos em depósito clandestino no Centro do Rio

Meia tonelada de alimentos impróprios foram encontrados em um depósito clandestino, no Centro do Rio, nesta terça-feira (9). Os produtos eram vendidos por ambulantes não legalizados. O estabelecimento, localizado na rua Visconde Rio Branco, foi interditado pela Secretária Municipal de Ordem Pública (SEOP) e o Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA-Rio).

O depósito servia como base para vendedores ambulantes não autorizados, que atuam no Centro. No local, os agentes encontraram mais de 500 kg de alimentos de procedência duvidosa e mal guardados, além de botijões de gás, vasilhas, bicicletas, caixotes e caixas térmicas espalhados.

Ao todo, 35 agentes municipais participarão da operação, que também contou com a Guarda Municipal, a Subprefeitura do Centro do Rio e a concessionária Light. "Não podemos permitir que produtos sem qualquer procedência sejam comercializados para o cidadão (...) Há possibilidade para qualquer pessoa realizar sua atividade econômica no município. O que não podemos autorizar é que produtos como esses sejam comercializados para o cidadão de bem", afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, Marcus Belchior.

Leia também:

Raul Gil recebe alta médica após quase uma semana internado



Sabia que é possível vender processos trabalhistas? Veja como!



Durante a ação no depósito, foram resgatados três filhotes de gatos que foram encontrados em situações insalubres de higiene e saúde. Os animais foram levados ao Instituto Municipal de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman, Zona Norte do Rio.

"A princípio a operação tinha como objetivo a fiscalização do depósito clandestino e fomos surpreendidos com os filhotes no local. Por isso, acionamos a Secretaria de Defesa e Proteção dos Animais para realizar o resgate. Felizmente, eles vão receber toda a assistência veterinária necessária e depois serão encaminhados para adoção", explicou o subprefeito do Centro, Alberto Szafran.

Depósito no Centro do Rio | Foto: Reprodução