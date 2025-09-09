Raul Gil recebe alta médica após quase uma semana internado

Após quase uma semana internado, Raul Gil recebeu alta do Hospital Moriah, em São Paulo, nesta terça-feira (9), e seguirá o tratamento em casa. O apresentador de 87 anos estava na unidade desde 3 de setembro com um quadro de diverticulite aguda.

"O apresentador senhor Raul Gil recebeu alta no dia de hoje, tendo deixado o Hospital Moriah por volta das 12h. Ele dará seguimento ao tratamento medicamentoso em sua residência. O senhor Raul Gil esteve sob os cuidados da equipe comandada pelo doutor Sérgio Felizola", informou o boletim médico enviado à imprensa.

De acordo com a equipe médica responsável, o apresentador teve um guadro de melhora nas dores abdominais e diminuição dos sinais inflamatórios e infecciosos. O comunicador foi internado após sentir dores fortes e indisposição na semana passada.

Segundo informações, Raul Gil chegou ao pronto-socorro do hospital caminhando por volta das 19h30 da última quarta-feira. A internação foi uma orientação da equipe médica após os exames.

Médico da família, pediu sempre que, quando ele tivesse qualquer indisposição, para ele ir lá no hospital, que fica do lado da casa dele, para fazer alguns exames. E foi exatamente isso que aconteceu", contou o filho do apresentador na internet.

Diverticulite aguda é uma inflamação das paredes do intestino. Ela pode ser tratada usando desde antibióticos, observação clínica até a cirurgia, a depender de como se apresenta em cada paciente.

A diverticulite geralmente se manifesta com alguns sintomas específicos dor abdominal intensa, principalmente no lado inferior esquerdo do abdômen, acompanhada de febre, náuseas, vômitos e alterações no hábito intestinal, como constipação ou diarreia.