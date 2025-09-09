Hugo Leal relatará medida que amplia benefício do gás para 50 milhões de brasileiros

Deputado Hugo Leal (PSD-RJ) será o relator da medida provisória que institui o Programa Gás do Povo, destinado a substituir o Auxílio Gás e ampliar o acesso ao gás de cozinha para a população mais vulnerável - Foto: Divulgação/ Câmara de Deputados

O deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) foi designado relator da comissão mista responsável por analisar a Medida Provisória que institui o Programa Gás do Povo, lançada pelo Governo Federal em 4 de setembro. A iniciativa garante gratuidade no botijão de gás de cozinha para famílias em situação de vulnerabilidade em todo o país.

O programa vai substituir o Auxílio Gás e ampliará o atendimento para cerca de 15,5 milhões de residências, beneficiando aproximadamente 50 milhões de brasileiros. A expectativa é de que sejam distribuídos anualmente 65 milhões de botijões de gás.

Segundo o planejamento orçamentário, estão previstos R$ 3,57 bilhões em 2025 e R$ 5,1 bilhões em 2026 para assegurar a execução do programa.

Para o deputado Hugo Leal, a responsabilidade como relator representa um compromisso direto com a dignidade das famílias brasileiras: “O acesso ao gás de cozinha é essencial para milhões de lares. Nosso trabalho será garantir que esse benefício chegue de forma justa e eficiente a quem mais precisa”, afirmou.