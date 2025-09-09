Hugo Leal relatará medida que amplia benefício do gás para 50 milhões de brasileiros
Iniciativa do Governo Federal prevê gratuidade no botijão de gás para mais de 15 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade em todo o país
O deputado federal Hugo Leal (PSD-RJ) foi designado relator da comissão mista responsável por analisar a Medida Provisória que institui o Programa Gás do Povo, lançada pelo Governo Federal em 4 de setembro. A iniciativa garante gratuidade no botijão de gás de cozinha para famílias em situação de vulnerabilidade em todo o país.
O programa vai substituir o Auxílio Gás e ampliará o atendimento para cerca de 15,5 milhões de residências, beneficiando aproximadamente 50 milhões de brasileiros. A expectativa é de que sejam distribuídos anualmente 65 milhões de botijões de gás.
Segundo o planejamento orçamentário, estão previstos R$ 3,57 bilhões em 2025 e R$ 5,1 bilhões em 2026 para assegurar a execução do programa.
Para o deputado Hugo Leal, a responsabilidade como relator representa um compromisso direto com a dignidade das famílias brasileiras: “O acesso ao gás de cozinha é essencial para milhões de lares. Nosso trabalho será garantir que esse benefício chegue de forma justa e eficiente a quem mais precisa”, afirmou.