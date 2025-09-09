PM de folga morre após ser baleado em Nova Iguaçu

O militar de folga, Alan, foi socorrido e encaminhado para a UPA de Cabuçu, porém morreu na unidade de saúde - Foto: Reprodução - Redes Sociais

O militar de folga, Alan, foi socorrido e encaminhado para a UPA de Cabuçu, porém morreu na unidade de saúde - Foto: Reprodução - Redes Sociais

Um policial militar identificado como Alan de Oliveira foi morto após ser baleado durante uma troca de tiros no bairro Marapicu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na manhã desta segunda-feira (8). Ele estava de folga no momento do ataque. Outro homem, Willian da Silva Oliveira André, também foi atingido e morreu no local.



Segundo informações da Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para atender a ocorrência de troca de tiros, confirmando a morte de Willian. O militar de folga, Alan, foi socorrido e encaminhado para a UPA de Cabuçu, porém morreu na unidade de saúde.



As investigações do caso estão sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que realiza diligências para identificar a autoria do crime e esclarecer os fatos.

Alan de Oliveira era lotado no 24º BPM (Queimados) e, até o momento, não há informações sobre os sepultamentos.

Apenas neste ano, 38 policiais militares perderam suas vidas em situações violentas no estado. Desse número, sete policiais estavam de serviço, 24 de folga e outros sete inativos.