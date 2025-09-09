Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,4279 | Euro R$ 6,3778
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

PM de folga morre após ser baleado em Nova Iguaçu

Outro homem, Willian da Silva Oliveira André, também foi atingido e morreu no local

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 09 de setembro de 2025 - 10:05
O militar de folga, Alan, foi socorrido e encaminhado para a UPA de Cabuçu, porém morreu na unidade de saúde
O militar de folga, Alan, foi socorrido e encaminhado para a UPA de Cabuçu, porém morreu na unidade de saúde -

Um policial militar identificado como Alan de Oliveira foi morto após ser baleado durante uma troca de tiros no bairro Marapicu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na manhã desta segunda-feira (8). Ele estava de folga no momento do ataque. Outro homem, Willian da Silva Oliveira André, também foi atingido e morreu no local.

Segundo informações da Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) foram acionados para atender a ocorrência de troca de tiros, confirmando a morte de Willian. O militar de folga, Alan, foi socorrido e encaminhado para a UPA de Cabuçu, porém morreu na unidade de saúde.

Leia também:

Brasil enfrenta Bolívia em seu último compromisso pelas Eliminatórias

Uerj abre inscrições para o Exame Discursivo do Vestibular 2026 nesta terça-feira, 9

As investigações do caso estão sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que realiza diligências para identificar a autoria do crime e esclarecer os fatos.

Alan de Oliveira era lotado no 24º BPM (Queimados) e, até o momento, não há informações sobre os sepultamentos.

Apenas neste ano, 38 policiais militares perderam suas vidas em situações violentas no estado. Desse número, sete policiais estavam de serviço, 24 de folga e outros sete inativos.

Tags:

Alan de Oliveira nova iguaçu PM de folga morto pm morto

Matérias Relacionadas