Brasil enfrenta Bolívia em seu último compromisso pelas Eliminatórias

O Brasil encerra nesta terça-feira (9) a participação nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. E o desafio será medir forças com a Bolívia, a partir das 21h30 (horário de Brasília) nos 4.150 metros de altitude da cidade de El Alto.

Para este confronto o técnico italiano Carlo Ancelotti fará mudanças na equipe titular para evitar desgaste excessivo de algumas peças por causa da altitude: “A ideia que tenho é mudar um pouco. Estamos avaliando o cansaço dos jogadores, temos que considerar que há um componente que temos que avaliar, e isso pode mudar a estratégia do jogo, obviamente. Estou buscando informações com jogadores que já atuaram nessas condições, não tenho muita experiência. A seleção, porém, já jogou muitas vezes lá e tem experiência. A ideia que temos é mudar um pouco estratégia e também jogadores”.

No entanto, o zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal (Inglaterra), que foi titular na vitória de 3 a 0 sobre a Bolívia na última quinta-feira (4), diz que o Brasil deve entrar em campo para medir forças com a Bolívia sem temer os efeitos da altitude: “Não temos que pensar em altitude e, sim, que vestimos a camisa da seleção brasileira, para fazer um grande jogo e sairmos vitoriosos. Sabemos das dificuldades, mas temos também que saber o que precisamos fazer dentro de campo e estamos preparados para isso”.

Com a seleção já classificada para a próxima edição da Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti tem aproveitado os últimos compromissos das Eliminatórias para conhecer melhor alguns jogadores: “O bom desta data é que conheci novos jogadores. Gostei disso, porque os novos ajudaram a equipe. Não conhecia Douglas Santos, que fez uma boa partida, gostei do Luiz Henrique. O objetivo também era conhecer jogadores. […] O que mais gostei nestes três jogos que fizemos foi a atitude da equipe. Isso é uma base muito importante para o futuro desta seleção”.

Quem pode receber uma oportunidade no time titular do Brasil diante dos bolivianos é o atacante Luiz Henrique, que brilhou ao entrar no segundo tempo diante do Chile. Uma possível formação da seleção para o jogo desta terça é: Alisson; Wesley, Fabrício Bruno, Alex e Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino e Richarlison.

