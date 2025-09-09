The Rock Park Barbecue Festival chega a Niterói
Durante três dias consecutivos - 19, 20 e 21 de setembro - o festival reunirá renomados mestres assadores de diferentes regiões do Brasil
A cidade de Niterói está prestes a vivenciar uma experiência única que promete agitar a Região Oceânica. O The Rock Park Barbecue Festival, maior evento do gênero já realizado na região, transformará o estacionamento do Shopping Multicenter Itaipu em um verdadeiro paraíso para os amantes de churrasco, música boa e entretenimento.
Durante três dias consecutivos - 19, 20 e 21 de setembro - o festival reunirá renomados mestres assadores de diferentes regiões do Brasil, proporcionando aos visitantes uma jornada sensorial através dos mais diversos cortes e técnicas de preparo. O cardápio premium inclui desde a suculenta picanha até elaboradas preparações como costela e cupim defumados, passando por cortes nobres como ancho e chorizo, além de linguiças artesanais, aromático arroz de costela e hambúrgueres gourmet.
Em uma estrutura especialmente planejada para garantir conforto e experiência diferenciada aos visitantes, o festival harmoniza a alta gastronomia do churrasco com shows de rock criteriosamente selecionados, criando a trilha sonora perfeita para saborear um chopp gelado. Pensando no entretenimento familiar completo, um espaço kids foi desenvolvido com atividades especiais para garantir a diversão da criançada.
O The Rock Park Barbecue Festival não é apenas mais um evento gastronômico; é uma celebração que une cultura, gastronomia e entretenimento, prometendo entrar para o calendário oficial dos grandes acontecimentos da cidade sorriso.
PROGRAMAÇÃO MUSICAL
Sexta: 19/9
16h Dj
20h Road Rock (Tributo ao Queen)
22h30 FIM
Sábado: 20/9
12h Dj
14h Mágico Douglas (INFANTIL)
16h Senõr José (Classic Rock)
17h DJ
18h Senõr José (Classic Rock)
19h30 DJ
20h30 Bad Cops (Cover The Police)
22h30 FIM
Domingo: 21/9
12h Dj
14h Palhaço Azeitona
16h Banda Analogue (SynthPop) 1º Set
17h30 DJ
18h Banda Analogue (SynthPop) 2º Set
19h30 DJ
20h30 Markyse (Cover Charlie Brown Jr)
22h30 FIM
SERVIÇO:
The Rock Park Barbecue Festival
Data: 19, 20 e 21 de setembro de 2025
Horário: 12h às 22h30
Local: Estacionamento Shopping Multicenter Itaipu
Entrada: Gratuita
Classificação: Livre
Ação solidária: Doe 1kg de alimento não perecível
Informações: (21) 99649-2471
Instagram: @fa.entretenimento @vibeprod.eventos