The Rock Park Barbecue Festival chega a Niterói

A cidade de Niterói está prestes a vivenciar uma experiência única que promete agitar a Região Oceânica. O The Rock Park Barbecue Festival, maior evento do gênero já realizado na região, transformará o estacionamento do Shopping Multicenter Itaipu em um verdadeiro paraíso para os amantes de churrasco, música boa e entretenimento.

Durante três dias consecutivos - 19, 20 e 21 de setembro - o festival reunirá renomados mestres assadores de diferentes regiões do Brasil, proporcionando aos visitantes uma jornada sensorial através dos mais diversos cortes e técnicas de preparo. O cardápio premium inclui desde a suculenta picanha até elaboradas preparações como costela e cupim defumados, passando por cortes nobres como ancho e chorizo, além de linguiças artesanais, aromático arroz de costela e hambúrgueres gourmet.

Em uma estrutura especialmente planejada para garantir conforto e experiência diferenciada aos visitantes, o festival harmoniza a alta gastronomia do churrasco com shows de rock criteriosamente selecionados, criando a trilha sonora perfeita para saborear um chopp gelado. Pensando no entretenimento familiar completo, um espaço kids foi desenvolvido com atividades especiais para garantir a diversão da criançada.

O The Rock Park Barbecue Festival não é apenas mais um evento gastronômico; é uma celebração que une cultura, gastronomia e entretenimento, prometendo entrar para o calendário oficial dos grandes acontecimentos da cidade sorriso.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Sexta: 19/9

16h Dj

20h Road Rock (Tributo ao Queen)

22h30 FIM

Sábado: 20/9

12h Dj

14h Mágico Douglas (INFANTIL)

16h Senõr José (Classic Rock)

17h DJ

18h Senõr José (Classic Rock)

19h30 DJ

20h30 Bad Cops (Cover The Police)

22h30 FIM

Domingo: 21/9

12h Dj

14h Palhaço Azeitona

16h Banda Analogue (SynthPop) 1º Set

17h30 DJ

18h Banda Analogue (SynthPop) 2º Set

19h30 DJ

20h30 Markyse (Cover Charlie Brown Jr)

22h30 FIM

SERVIÇO:

The Rock Park Barbecue Festival

Data: 19, 20 e 21 de setembro de 2025

Horário: 12h às 22h30

Local: Estacionamento Shopping Multicenter Itaipu

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre

Ação solidária: Doe 1kg de alimento não perecível

Informações: (21) 99649-2471

Instagram: @fa.entretenimento @vibeprod.eventos