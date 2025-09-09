Operação mira traficantes que compravam embalagens pela internet

Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP) e agentes do Ministério Público realizam, neste terça-feira (09/09), uma operação contra traficantes de drogas, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. Eles foram identificados a partir da aquisição de embalagens para comercialização de entorpecentes. A investigação contou com o apoio de relatório técnico elaborado pelo Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) do Ministério da Justiça.

O objetivo da operação é o cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar contra os envolvidos. A investigação teve início a partir de diversas reportagens jornalísticas que destacavam o uso de recipientes laboratoriais conhecidos como "eppendorfs" para venda de cocaína. Esse material é tradicionalmente empregados em ambientes científicos, mas vêm sendo utilizados por traficantes para o fracionamento e acondicionamento de entorpecentes. A aquisição em larga escala ocorria por meio de plataforma digital de vendas.

Com base nas informações reunidas pelo Ciberlab, foi possível identificar 77 usuários que, somente no ano de 2024, adquiriram entre 200 mil e 1,8 milhão de unidades cada, totalizando milhões de recipientes com possível destinação ilícita. Dentre eles, 11 usuários com endereços no estado do Rio de Janeiro, que, juntos, compraram mais de 3,3 milhões de unidades do recipiente.

Diante da quantidade expressiva e da incompatibilidade com o uso laboratorial regular, a autoridade policial da DRE-CAP representou pela busca e apreensão. As evidências arrecadadas ajudarão a aprofundar a identificação dos responsáveis pelas práticas criminosas.

As investigações prosseguem com o intuito de esclarecer toda a cadeia envolvida na comercialização e uso desses insumos no tráfico de drogas.