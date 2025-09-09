PM realiza operação no Complexo da Alma e Vila Candoza nesta terça-feira

Na manhã desta terça-feira (09), policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar (São Gonçalo), com apoio de equipes do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR), realizam uma operação no Complexo da Alma e na Vila Candoza, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

A ação tem como objetivo coibir atividades criminosas nas comunidades, além de reforçar a presença da polícia em áreas consideradas estratégicas. Até o momento, não há informações sobre prisões ou apreensões.

A operação segue em andamento, e novas atualizações podem ser divulgadas ao longo do dia pelas autoridades.