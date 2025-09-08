Vasco tenta recuperar lesionados para duelo da Copa do Brasil, contra o Botafogo

O Vasco corre contra o tempo para esvaziar o departamento médico em uma semana decisiva. O clube entrou na Data Fifa com seis jogadores no estaleiro. Mas, deve contar com retornos importantes para o clássico diante do Botafogo, pela Copa do Brasil.

Os titulares absolutos Paulo Henrique e Tchê Tchê fazem trabalhos parciais com o restante do grupo. A tendência é que retornem para o jogo de quinta (11), no Nilton Santos. O Departamento de Saúde e Performance (DESP) realiza trabalhos em tempo integral durante a paralisação dos torneios para recuperar os atletas.

Outro possível retorno é de Paulinho. O meia apresentou um quadro álgico lombar após atividade no CT Moacyr Barbosa e ficou de fora dos últimos dois compromissos do Cruzmaltino. Ele tem uma evolução considerada positiva e já realiza trabalhos parciais com o elenco.

Leia também:

▶ Bolsonaro pede autorização do STF para fazer procedimento médico

▶ Vacina russa contra o câncer divide opiniões na comunidade científica

Em quadro menos avançado está Thiago Mendes. O volante se queixou de dores na panturrilha direita e ficou de fora do duelo contra o Sport. Ele ainda está entregue aos cuidados do departamento médico e não retornou às atividades.

Durante a Data Fifa, a equipe ganhou uma péssima notícia, com a confirmação da grave lesão de Jair após realização de exames de imagem. O jogador, que se machucou no duelo contra o Sport, rompeu parcialmente o ligamento cruzado anterior, o ligamento colateral medial e lesionou os meniscos e não atua mais na temporada. Além do volante, o atacante Adson também não joga mais em 2025 e segue recuperação de uma fratura na tíbia.

Fernando Diniz ainda terá mais três dias para acelerar a recuperação dos jogadores lesionados a tempo para o clássico. Depois da calmaria do período sem jogos, o time disputará cinco jogos em 16 dias a partir de quinta-feira (11).