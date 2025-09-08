Maratona de Niterói 2025 bate recorde e reúne mais de 4 mil atletas

O evento, que se consolida como um dos principais do calendário esportivo nacional, contará com participantes de diversos estados do Brasil e competidores internacionais - Foto: Divulgação

A tradicional Maratona de Niterói acontecerá nos dias 13 e 14 de setembro, com um número histórico de inscritos. São 4.150 atletas confirmados, marca nunca antes registrada em corridas da cidade. O evento, que se consolida como um dos principais do calendário esportivo nacional, contará com participantes de diversos estados do Brasil e competidores internacionais, gerando impacto positivo no turismo e na economia local. A Maratona de Niterói 2025 conta com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL).

A arena principal será montada no Caminho Niemeyer, cartão-postal da cidade. Outras duas arenas serão utilizadas para o revezamento: o gramado de Charitas e o final da Praia de Piratininga. Haverá ônibus circulares para transporte dos atletas entre os pontos da prova e o Caminho Niemeyer.

A programação da Maratona de Niterói 2025 terá início no sábado, dia 13 de setembro, com a Corrida Kids. No domingo, 14 de setembro, acontecem as principais provas: a Maratona (42 km, nas modalidades solo, dupla e quarteto, com arenas exclusivas para revezamento), além das provas de 15 km, 6 km, 2,5 km (caminhada) e a Corrida Infantil. A largada será às 5h29 para a categoria Elite e às 5h30 para as demais. No pós-prova, os corredores terão acesso a frutas, isotônicos, bananadas, massoterapia e itens de recuperação.

“A Maratona de Niterói 2025 é um marco para nossa cidade. Mais do que uma competição, ela representa saúde, turismo, qualidade de vida e a celebração da nossa vocação esportiva. Estamos preparados para receber atletas e famílias em um evento inesquecível”, destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo.