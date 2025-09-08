Mulher é presa por aplicar golpe do "boa noite, Cinderela" em turista francês

Uma mulher acusada de aplicar um golpe em um turista no Rio foi presa em Bangu, na Zona Oeste da cidade, neste domingo (07). Garota de programa, ela teria dopado um francês e roubado pertences do homem junto de outras duas amigas. Uma delas já estava presa, segundo a Polícia.

O crime aconteceu em dezembro de 2024. Identificada como Gabrielle de Souza Curado, a mulher teria saído com o turista junto de outras duas garotas de programa após uma festa na Pedra do Sal, na região central. Elas teriam ido com o homem para um hotel em Copacabana. O francês só acordou no dia seguinte, no Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul.

Leia também:

➢ Polícia fecha central clandestina de internet e apreende R500 mil em drogas e materiais em Maricá

➢ Criminosos tentam fugir em moto roubada e são capturados pela polícia no Pita, em SG

Ele acordou entorpecido e com ferimentos graves pelo corpo. Em relato aos médicos, ele disse se lembrar de ter sido arremessado do carro em movimento. Seu aparelho celular e R$ 150 em espécie foram levados; mais tarde, ele descobriu ter perdido R$ 50 mil em transações bancárias.

Em maio, uma das mulheres acusadas foi presa. Neste domingo (07), agentes da Delegacia de Apoio ao Turismo (Deat), em parceria com policiais militares, localizaram a mulher na Estrada da Água Branca, em Bangu. Gabrielle permaneceu preso e foi autuada por roubo qualificado e lesão corporal.