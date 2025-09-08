Polícia fecha central clandestina de internet e apreende R500 mil em drogas e materiais em Maricá

Todo o material, além do menor detido, foi encaminhado à 82ª DP (Maricá) - Foto: Divulgação

Todo o material, além do menor detido, foi encaminhado à 82ª DP (Maricá) - Foto: Divulgação

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou, na manhã desta segunda-feira (8), na apreensão de uma grande quantidade de drogas, materiais de internet e veículos, totalizando um prejuízo estimado em R 500 mil para o crime organizado. A ação aconteceu no Conjunto Habitacional Minha Casa Minha Vida (MCMV), em Itaipuaçu, Maricá.

De acordo com os agentes, equipes do 12º BPM (Niterói) e da 82ª DP (Maricá) realizaram um cerco tático no condomínio, onde localizaram uma central clandestina de internet em funcionamento, utilizada para dar suporte a atividades criminosas na região.

Leia também:

Menina de 11 anos espancada em escola de Pernambuco será sepultada nesta segunda (8); Entenda!

Criminosos tentam fugir em moto roubada e são capturados pela polícia no Pita, em SG

Central clandestina de internet foi desmontada | Foto: Divulgação

Durante a operação, um adolescente armado com um revólver foi apreendido. Os agentes também encontraram três bolsas contendo grande quantidade de entorpecentes, equipamentos de rede e duas motocicletas com restrição de roubo.

Todo o material, além do menor detido, foi encaminhado à 82ª DP (Maricá), onde o caso segue sendo investigado.