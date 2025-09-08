Criminosos tentam fugir em moto roubada e são capturados pela polícia no Pita, em SG

Com os suspeitos foram apreendidos dois simulacros de arma de fogo tipo pistola, três aparelhos celulares e a motocicleta utilizada na ação - Foto: Divulgação

Durante patrulhamento de rotina, policiais do 7º BPM (São Gonçalo) recuperaram uma motocicleta roubada e frustraram uma tentativa de fuga no bairro Pita, na manhã desta segunda-feira (8). A ação teve início após os agentes serem acionados via rádio sobre o roubo, praticado por dois suspeitos que estariam circulando pela região.

De acordo com os agentes, a equipe iniciou um cerco ao adentrar a região do Morro da Cruz, visualizou o veículo roubado. Os agentes deram voz de parada aos ocupantes, que tentaram fugir e acabaram perdendo o controle da motocicleta e caíram no chão.

Com os suspeitos foram encontrados e apreendidos dois simulacros de arma de fogo tipo pistola, três aparelhos celulares e a motocicleta utilizada na ação, a qual constava como produto de roubo conforme registro na 78ª DP (Fonseca), datado de 07/09/2025, às 21h31min.

Diante dos fatos, os criminosos foram conduzidos à 73ª DP (Neves) onde foi lavrado o registro de ocorrência. Contudo, devido a obras na unidade, os envolvidos foram posteriormente encaminhados à 72ª DP (Mutuá), onde permaneceram apreendidos.