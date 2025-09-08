Menina de 11 anos espancada em escola de Pernambuco será sepultada nesta segunda (8); Entenda!

Alícia Valentina, de 11 anos, morreu depois de ser espancada por colegas dentro de escola - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Alícia Valentina, de 11 anos, morreu depois de ser espancada por colegas dentro de escola - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O sepultamento de Alícia Valentina, de 11 anos, morta após ser espancada por colegas dentro de uma escola, em Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco, ocorreu nesta segunda-feira (8). A sessão de espancamento ocorreu na última quarta-feira (3), e a morte cerebral da menina foi confirmada na noite de sábado (6).

As agressões feitas pelos colegas ocorreram no interior da Escola Municipal Tia Zita. A família da menina relatou que Alícia foi encaminhada por funcionários da instituição para o hospital, pois estava com um sangramento no nariz. Depois de ser atendida, foi liberada normalmente. Já em casa, o ouvido da criança começou a sangrar e a família a levou a um posto de saúde, onde novamente foi atendida e liberada.

Quando chegou a casa, Alícia vomitou sangue e foi socorrida para o hospital da cidade, onde teve uma transferência quase imediata para o hospital de Salgueiro. No dia seguinte, na quinta-feira (4), a menina foi transferida para o Hospital da Restauração, situado no Recife, por causa da gravidade do seu estado de saúde.

De acordo com a escola, foi prestado o socorro necessário para Alícia, além de levá-la ao hospital e assegurar a devida assistência. Ainda segundo a nota, o Conselho Tutelar, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, estão presentes na escola para acompanhar a ocorrência e tomar providências.

Por meio de nota, a prefeitura de Belém do São Francisco, informou através da Secretaria Municipal de Educação, que ainda no primeiro momento em que tomou ciência do ocorrido, prestou assistência aos envolvidos e às suas famílias.

Ainda segundo a prefeitura, a ocorrência também conta com a participação da Secretaria de Assistência Social e da Secretaria de Saúde, para assegurar que as áreas sociais, psicológicas e médicas sejam corretamente cuidadas.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCERJ), que informou que não pode informar mais detalhes pelo caso se tratar de menores de idade e com o objetivo de preservar o avanço das diligências,