Homem é preso ao furtar pacotes de lenço umedecido dentro de estabelecimento em Icaraí; Vídeo

O acusado foi autuado em flagrante delito pelo crime de furto, permanecendo preso - Foto: Divulgação

Durante patrulhamento preventivo, agentes da Patrulha 60+ foram acionados por um funcionário de um estabelecimento localizado na Rua Joaquim Távora, em Icaraí, Niterói, que informou sobre um homem acusado de furto ao comércio.

A equipe se encaminhou ao endereço citado e conseguiu abordar o suspeito, que confessou ter furtado 6 pacotes de lenços umedecidos.

Diante do ocorrido, ambas as partes foram conduzidas à 77ª DP (Icaraí), onde o acusado foi autuado em flagrante delito pelo crime de furto, permanecendo preso.





O acusado foi encaminhado à 77ª DP (Icaraí) Divulgação