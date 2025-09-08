Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Homem é preso ao furtar pacotes de lenço umedecido dentro de estabelecimento em Icaraí; Vídeo

O suspeito foi preso em flagrante por agentes da Patrulha 60+

08 de setembro de 2025 - 10:25
O acusado foi autuado em flagrante delito pelo crime de furto, permanecendo preso -

Durante patrulhamento preventivo, agentes da Patrulha 60+ foram acionados por um funcionário de um estabelecimento localizado na Rua Joaquim Távora, em Icaraí, Niterói, que informou sobre um homem acusado de furto ao comércio.

A equipe se encaminhou ao endereço citado e conseguiu abordar o suspeito, que confessou ter furtado 6 pacotes de lenços umedecidos.

Diante do ocorrido, ambas as partes foram conduzidas à 77ª DP (Icaraí), onde o acusado foi autuado em flagrante delito pelo crime de furto, permanecendo preso.


