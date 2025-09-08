Homem é espancado e baleado em São Gonçalo

Um homem, ainda não identificado, foi espancado e baleado neste domingo (7), em São Gonçalo. Até o momento, não foi divulgado o local exato onde aconteceu o crime.

A Polícia Militar informou que a vítima deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), situado no bairro do Colubandê, inicialmente com sinais de agressão física. Entretanto, depois de realizar exames de imagem, os médicos encontraram um ferimento de disparo de arma de fogo.

Após a descoberta do novo ferimento, a direção da unidade de saúde informou aos militares do 7º BPM (São Gonçalo).

O caso foi registrado e será investigado pela 74ª DP (Alcântara). Ainda não há informações que identifiquem a autoria ou a motivação do crime.