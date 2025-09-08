Foragido da justiça, responsável pelo tráfico de drogas em Jurujuba é preso em Niterói; Vídeo
Com o criminoso, a polícia apreendeu, na manhã desta segunda-feira (8), 1 pistola, 1 balança para pesagem e material entorpecente
Agentes do 12º BPM de Niterói, receberam informações de que um homem, identificado com o vulgo “T TCHA-CO”, responsável pelo crime de tráfico de drogas na comunidade Salinas no bairro de Jurujuba, estaria escondido em uma casa abandonada dentro da própria comunidade na manhã desta segunda-feira (8).
Prontamente, as equipes localizaram o criminoso, que estava foragido da justiça pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas. Com ele, os agentes apreenderam uma pistola, uma balança para pesagem e farto material entorpecente.
Contra o criminoso haviam dois mandados de prisão em aberto, pelos crimes citados anteriormente.
Diante dos fatos, os policiais encaminharam o acusado e os materiais apreendidos à 79ª DP (Jurujuba). Em seguida, o criminoso foi encaminhado à 76ª DP (Centro) para o cumprimento dos dois mandados de prisão.