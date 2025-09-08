Foragido da justiça, responsável pelo tráfico de drogas em Jurujuba é preso em Niterói; Vídeo

O criminoso estava foragido da justiça pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas - Foto: Divulgação

O criminoso estava foragido da justiça pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas - Foto: Divulgação

Agentes do 12º BPM de Niterói, receberam informações de que um homem, identificado com o vulgo “T TCHA-CO”, responsável pelo crime de tráfico de drogas na comunidade Salinas no bairro de Jurujuba, estaria escondido em uma casa abandonada dentro da própria comunidade na manhã desta segunda-feira (8).

Prontamente, as equipes localizaram o criminoso, que estava foragido da justiça pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas. Com ele, os agentes apreenderam uma pistola, uma balança para pesagem e farto material entorpecente.

Leia também:

Homem é preso ao furtar pacotes de lenço umedecido dentro de estabelecimento em Icaraí; Vídeo

Homem é espancado e baleado em São Gonçalo



Contra o criminoso haviam dois mandados de prisão em aberto, pelos crimes citados anteriormente.

Diante dos fatos, os policiais encaminharam o acusado e os materiais apreendidos à 79ª DP (Jurujuba). Em seguida, o criminoso foi encaminhado à 76ª DP (Centro) para o cumprimento dos dois mandados de prisão.





O criminoso foi encaminhado à delegacia para o cumprimento dos dois mandados de prisão Divulgação