Suspeito de aplicar golpe milionário em idosa é procurado pela polícia

Ele é o principal suspeito de aplicar um golpe milionário, em um idosa italvense de 77 anos - Foto: Divulgação - Disque Denúncia

O Disque Denúncia (2253-1177 ou 0300-253-1177) divulga, nesta segunda-feira (08), um cartaz para auxiliar nas investigações da 148ª (Italva) e da 147ª (São Francisco de Itabapoana), a fim de obter informações que levem à localização e prisão do criminoso, Eloi Pereira da Silva Neto, de 32 anos. Ele é o principal suspeito de aplicar um golpe milionário, em um idosa italvense de 77 anos, que resultou em um prejuízo de mais de 300 mil reais.

Moradora de Italva, no Noroeste Fluminense e com casa de veraneio em São Francisco do Itabapoana, Região Turística da Costa Doce/RJ, a vítima foi enganada por Elói que se aproximou sob o pretexto de ajudá-la. O golpe começou em janeiro de 2025, onde a idosa passava as férias. Ela iniciou uma amizade com o criminoso, que já conhecia a mãe e a avó de Elói, que se aproveitou da vulnerabilidade da idosa para ganhar sua confiança.

A partir de maio, a idosa percebeu que seu chip de celular havia sido trocado. O novo chip estava no nome de um parente de Eloi. A idosa revelou que entregou o chip antigo para Elói, confiando em suas palavras. No entanto, pessoas que tentaram ligar para seu antigo número reportaram que um homem, cuja voz foi posteriormente reconhecida pela vítima como a de Elói, atendia as ligações. O esquema foi descoberto em meados de maio, após a idosa receber uma ligação de uma instituição financeira, que alertou sobre movimentações atípicas em sua conta. A partir daí, com a ajuda de familiares, foi descoberto uma série de transações fraudulentas, totalizando um prejuízo de quase 350 mil reais.

A apuração inicial revelou uma série de prejuízos em suas contas bancárias, incluindo:

Transferências Via PIX para Elói e parentes.

Poupança esvaziada através de saques e transferências

Emissão de cartões de crédito em nome da vítima, totalizando mais de R$ 24 mil reais.

Empréstimos consignados e antecipação do 13º salário, totalizando mais R$ 38 mil reais.

Saques e compras não reconhecidas pela vítima, que juntas ultrapassam a marca de R$ 290 mil reais.

Após investigações, foi descoberto que a idosa, nunca fez transações via Pix em seu celular e que não autorizou Elói a realizar nenhuma operação em seu nome, informou que sua saúde ficou abalada com a descoberta do golpe. A idosa, agora se vê com uma dívida colossal e a saúde abalada, com duas aposentadorias de baixo valor para arcar com o prejuízo causado pelo golpe.

As delegacias iniciaram buscas pelo criminoso, e ao perceber que estava sendo procurado, o suspeito se machucou durante a fuga, entrou em uma área de mata e conseguiu escapar. Posteriormente, ele teria furtado um carro após se passar por policial com um distintivo falso. Com o mesmo artifício, ele conseguiu que uma pessoa o levasse de barco para uma região próxima a São Francisco.

Diante dos fatos, a Justiça expediu um Mandado de Prisão, contra Eloi Pereira, pela Vara Única de Italva/Cardoso Moreira, Espécie de Prisão: Preventiva, pelo crime de Furto Qualificado. Cabe ressaltar ainda, que “Elói”, possui passagem pelo sistema carcerário, nos anos de 2012 e 2017, pelos crimes de Roubo Tentado e Furto Qualificado, e atualmente, se encontra em liberdade condicional O estelionatário, também já teria praticado golpes semelhantes na Região dos Lagos.

Assim, as duas delegacias seguem em diligências para prender Elói Pereira, e pede que quem tiver informações sobre a sua localização, entrar em contato pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido