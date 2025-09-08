Governo do Estado abre novas inscrições para contratar policiais militares inativos;. Saiba mais

Os candidatos aprovados e selecionados através do chamamento público passam a trabalhar em áreas administrativas - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Os candidatos aprovados e selecionados através do chamamento público passam a trabalhar em áreas administrativas - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Com sinal verde do Governo do Estado, a Secretaria de Estado de Polícia Militar abre inscrições, a partir desta segunda-feira (08), para a nova fase do Programa Tarefa por Tempo Certo, destinado a contratar temporariamente policiais militares que estejam afastados por tempo de serviço ou por invalidez. As inscrições poderão ser feitas até a próxima quinta-feira (11) no site da SEPM.

Os candidatos aprovados e selecionados através do chamamento público passam a trabalhar em áreas administrativas, recebendo um prolabore fixado pela lei que criou o programa, que sofre reajustes de acordo com a folha salarial da Corporação. A remuneração é paga através de verba do Tesouro do Estado.

Leia também:

Niterói celebra 7 de Setembro com desfile cívico-militar no Centro

Tradicional desfile cívico reúne milhares em Santa Izabel, São Gonçalo



Os candidatos aprovados - e não selecionadas por falta de vaga momentânea - passam a fazer parte de um cadastro de reserva e, assim, podem ser chamados oportunamente.

"Estamos estimulando cada vez mais a abertura de inscrições para Tarefa por Tempo Certo, por se tratar de um programa estratégico tanto para área de gestão como pela sua dimensão social", afirmou o governador Cláudio Castro.

O governador refere-se ao fato de que, contratando um policial da reserva ou reformado por alguma deficiência, o programa oferece atividade extra e remunerada a servidores inativos e, ao mesmo tempo, possibilita que os policiais mais jovens sejam transferidos da área administrativa para atuar em missões de patrulhamento.

Na Polícia Militar, onde 234 policiais da reserva ou reformados atuam hoje no TTC, dois setores da Corporação estão acompanhando com atenção esse novo processo seletivo: o Centro de Controle Operacional da Polícia Militar (CECOPOM) e a Corregedoria Geral.

"O CECOPOM necessita recompor seu efetivo para o atendimento 190 e para a área de despacho de viaturas. A Corregedoria precisa de auxiliares de monitoramento pelas câmeras corporais. São funções que policiais da reserva ou reformados podem desempenhar perfeitamente", explicou o secretário da SEPM, coronel Marcelo de Menezes Nogueira.

"Nosso objetivo é que cada usuário do transporte intermunicipal viaje com segurança, conforto e tenha seus direitos respeitados. Intensificamos a fiscalização justamente para coibir abusos e prevenir problemas em um período de grande movimentação como os que antecedem feriados", destacou o presidente do Detro-RJ, Raphael Salgado.