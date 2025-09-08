Agosto Lilás: Heat registra aumento de 40% nos casos de violência contra a mulher

O mês de agosto, dedicado à campanha Agosto Lilás, que visa conscientizar a população sobre o enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil, fechou com 17 mulheres atendidas na emergência ou no Centro de Trauma do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo. O número é cerca de 40% maior em relação ao mesmo período do ano passado, quando a unidade registrou 12 casos de violência contra a mulher.

Todas as vítimas de agressão física ou sexual tiveram tratamento diferenciado na unidade, com direito a acompanhamento de uma equipe multidisciplinar e apoio psicológico. Todos os casos foram informados à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM) através do policial militar baseado no hospital.

