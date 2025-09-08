Comerciante é preso por furto de energia durante operação da Enel em SG

Após as inspeções, as irregularidades foram desfeitas, e os locais tiveram o fornecimento de energia suspenso - Foto: Divulgação

Após as inspeções, as irregularidades foram desfeitas, e os locais tiveram o fornecimento de energia suspenso - Foto: Divulgação

Durante operação de combate às irregularidades no consumo de energia realizada na quinta-feira (4), em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, a Enel Rio identificou "gatos" de energia em uma oficina de pintura de automóveis e uma distribuidora de peças automotivas.

Os técnicos da Enel, acompanhados por policiais civis e peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), constataram que os estabelecimentos estavam ligados irregularmente à rede da distribuidora, prática que caracteriza o furto de energia elétrica.

Leia também:

Acidentes com moto voltam a lotar hospital em São Gonçalo

Morre aos 88 anos Antônio Dunshee de Abranches, ex-presidente do Flamengo

O proprietário de ambos os estabelecimentos foi conduzido à 73ª DP para o registro da ocorrência e o auto de prisão em flagrante. O proprietário foi preso pelo crime de furto de energia, sendo arbitrada fiança pelo delegado responsável.

Após as inspeções, as irregularidades foram desfeitas, e os locais tiveram o fornecimento de energia suspenso.

Furtar energia é crime e causa riscos

Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão. Com a nova lei sancionada, se o crime envolver cabos de energia, telefonia, dados ou transporte ferroviário e metroviário, a pena pode subir para até oito anos.

Quem realiza "gato" de energia também está sujeito ao pagamento dos valores correspondentes ao consumo não registrado durante o período da irregularidade. Além disso, o furto de energia compromete diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e coloca em risco a segurança da população, especialmente de quem manipula a rede elétrica de forma clandestina.

As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecargas na rede, além de provocar interrupções no fornecimento de energia. A estimativa da Enel é que, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.

Sobre a Enel Distribuição Rio

A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia.