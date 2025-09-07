Morre aos 88 anos Antônio Dunshee de Abranches, ex-presidente do Flamengo

O ex-presidente do Flamengo, Antônio Augusto Dunshee de Abranches, faleceu neste domingo (7), aos 88 anos. A informação foi confirmada por familiares.

Nascido em 25 de outubro de 1936, Dunshee era advogado e dirigente esportivo, reconhecido como um dos nomes mais marcantes da história rubro-negra. Assumiu a presidência em dezembro de 1980 e comandou o clube no auge de sua trajetória: em 1981, ano em que o Flamengo ergueu a Taça Libertadores da América e o Mundial Interclubes, após a vitória sobre o Liverpool, em Tóquio. A conquista consagrou a geração de craques liderada por Zico, Júnior e Leandro.

Durante sua gestão, o Flamengo ainda foi campeão brasileiro em 1982 e 1983, além de conquistar o Campeonato Carioca de 1981, consolidando-se como potência nacional e internacional.

No entanto, em 1983, Dunshee deixou o cargo após divergências internas e intensa pressão da torcida pela venda de Zico para a Udinese, da Itália, negociação considerada inevitável diante das dificuldades financeiras do clube, mas que precipitou sua saída da presidência.

Décadas mais tarde, seu filho, Rodrigo Dunshee de Abranches, também se tornou figura de destaque na política do clube, ocupando a vice-presidência na gestão de Rodolfo Landim e sendo candidato à presidência na última eleição, quando foi derrotado por Luiz Eduardo Baptista (Bap).

Nas redes sociais, o Flamengo divulgou uma nota oficial lamentando a morte do ex-dirigente e exaltando seu legado:

"O Clube de Regatas do Flamengo manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento de Antônio Augusto Dunshee de Abranches, presidente do clube entre 18 de dezembro de 1980 e 14 de agosto de 1983.

Advogado respeitado e apaixonado pelo Flamengo, Dunshee de Abranches liderou o clube em um dos períodos mais vitoriosos de nossa história. Sob sua gestão, o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca de 1981, a Copa Libertadores da América e o Mundial Interclubes no mesmo ano, além dos Campeonatos Brasileiros de 1982 e 1983.

Sua administração consolidou o Flamengo como potência nacional e mundial.

Neste momento de luto, o Flamengo se solidariza com familiares, amigos e toda a Nação Rubro-Negra, agradecendo pelo legado de conquistas e de paixão deixado por Dunshee de Abranches. Sua memória permanecerá para sempre na história do Mais Querido."