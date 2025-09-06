Agiotas presos em Maricá usavam empresa de fachada no Alcântara para esconder extorsões

Agentes da Polícia Civil realizaram ações em Maricá e São Gonçalo na manhã deste sábado (06) para desmantelar uma quadrilha acusada de extorquir e ameaçar moradores de Maricá. Dois homens foram presos na ação, que terminou com carros de luxo e uma arma de fogo apreendidos. O grupo criminoso segue sendo investigado.

De acordo com a 82ª DP (Maricá), as primeiras denúncias sobre o grupo de agiotas foram recebidas no último mês de junho. Segundo os relatos, os criminosos chegavam a cobrar juros de 1.000% por empréstimo e invadiam imóveis de clientes para cobranças. Os criminosos costumavam fazer ameaças com arma de fogo às vítimas e familiares em caso de atraso no pagamento da dívida.

Para camuflar a ação criminosa, os suspeitos usavam uma empresa de fachada com endereço no Alcântara, em São Gonçalo, de acordo com as investigações. Neste sábado, agentes da 82ª DP cumpriram mandados na sede da suposta empresa e em endereços em Itaipuaçu e Jardim Interlagos, em Maricá.

Dois automóveis de luxo, uma pistola com munições, documentos, celulares e dinheiro em espécie foram encontrados e apreendidos pelos agentes nos locais. Durante as buscas, dois suspeitos de participarem da quadrilha foram detidos. Ambos se apresentavam como vendedores autônomos de automóveis. Eles permaneceram presos e a Delegacia segue realizando diligências para identificar outros envolvidos no esquema.