Moradores denunciam corte de cabos de internet e intimidações em Várzea das Moças, em Niterói

Circula em grupos de mensagens locais um panfleto informando que apenas uma única empresa seria responsável pelo fornecimento de internet na região - Foto: Divulgação

Circula em grupos de mensagens locais um panfleto informando que apenas uma única empresa seria responsável pelo fornecimento de internet na região - Foto: Divulgação

Moradores de Várzea das Moças, em Niterói, relataram a presença de equipes de uma prestadora de serviços de internet instalando fiações no bairro na última quinta-feira. Durante a ação, diversos cabos de operadoras já atuantes na região teriam sido cortados.

De acordo com testemunhas, o trabalho ocorreu principalmente na Avenida Plínio Gomes e em ruas próximas. Técnicos utilizavam escadas de grande porte, e a movimentação foi presenciada por pedestres que passavam pelo local.

Na manhã seguinte, usuários de diferentes pontos do bairro ficaram sem conexão. Moradores afirmam que funcionários de outras companhias, que tentaram realizar reparos, foram intimidados por homens em motocicletas, que chegaram a ameaçar de morte os profissionais caso restabelecessem os serviços. Em pelo menos um condomínio, equipes foram impedidas de atuar.

Circula em grupos de mensagens locais um panfleto informando que apenas uma única empresa seria responsável pelo fornecimento de internet na região. O material tem sido distribuído em residências e condomínios, levantando suspeitas de que a derrubada dos cabos de várias outras operadoras tenha sido proposital, entre elas a Claro.

Moradores acionaram a Polícia Militar após os episódios de intimidação. Segundo denúncias, a atuação do provedor teria ligação com o tráfico de drogas da região.

Até o momento, não houve posicionamento oficial da empresa apontada, nem das operadoras que tiveram os serviços comprometidos.