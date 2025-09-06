Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,3989 | Euro R$ 6,348
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Polícia prende suspeito de matar homem em Cavalgada de Itaboraí

Foragido é acusado de esfaquear e matar homem durante briga em evento que comemorou aniversário do município, no último mês de maio

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 06 de setembro de 2025 - 15:19
Homem foi encontrado por Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG)
Homem foi encontrado por Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) -

Um homem acusado de esfaquear e matar uma pessoa durante os festejos da Cavalgada de Itaboraí, no último mês de maio, foi encontrado e preso por policiais civis em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, nesta sexta (05).

Ele é acusado pelo assassinato de Olivier Gomes Rangel; testemunhas presenciaram o suspeito sacar uma faca e golpear a vítima diversas vezes durante uma discussão no evento.

A motivação da discussão não foi divulgada. Identificado como Jhone Gomes de Figueiredo, o acusado teria se envolvido em uma briga corporal com a vítima antes das facadas. Ele teria montado em um cavalo e fugido logo após a briga. O crime aconteceu na Avenida 22 de Maio, Centro de Itaboraí, e foi flagrado por câmeras de segurança.

Leia também:   

➢ Moradores denunciam corte de cabos de internet e intimidações em Várzea das Moças, em Niterói

Polícia recaptura foragido em operação na Comunidade da Galinha, em Niterói

Policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) investigaram o crime ao longo dos últimos meses. Com base em depoimentos e imagens, o setor de inteligência da unidade conseguiu encontrar indícios de que Jhone estava escondido na capital.

Nessa sexta (05), policiais o encontraram escondido em um imóvel em Campo Grande. Ele foi capturado e levado para Delegacia, de onde foi transferido ao sistema prisional.

Tags:

Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo esfaqueado Itaboraí

Matérias Relacionadas