Suposto segurança de traficante do TCP é preso no Rio
Preso seria responsável por escoltar "chefão" do tráfico na Ilha do Governador durante ações criminosas da facção
Um homem apontado como responsável pela segurança de traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) no Rio de Janeiro - inclusive de um dos principais líderes da facção criminosa - foi encontrado e preso pela Polícia em Tauá, na Zona Norte do Rio. “Bart”, como é popularmente conhecido na região, seria segurança de Diego de Souza Soledade, o “Didi”, apontado como chefe do tráfico nas comunidades do Dendê e do Guarabu, na Ilha do Governador, também na Zona Norte.
“Bart” vinha sendo monitorado pelos agentes há alguns meses, segundo a Polícia Civil. Investigações apontam que ele recebia cerca de R$ 400 por semana para escoltar o chefe do tráfico em ações criminosas pela região.
Nas redes sociais, o “segurança” do tráfico costumava postar fotos ostentando fuzis, revólveres e fazendo gestos em alusão à facção criminosa.
De acordo com a Polícia, as imagens e postagens ajudaram nas investigações para encontrar o suspeito.
Nessa quinta (04), policiais da 37ª DP (Ilha do Governador) encontraram indícios de que o suspeito estaria na Rua Sena, em Tauá. Equipes foram enviadas ao local e encontraram o “Bart” saindo de um carro.
Ao desembarcar, ele percebeu a presença dos policiais e teria tentado fugir, mas acabou sendo detido pelos agentes e levado para a Delegacia. O aparelho celular do suspeito foi apreendido e será periciado. Agentes continuam investigando as atividades da facção na região.