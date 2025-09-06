Suposto segurança de traficante do TCP é preso no Rio

Um homem apontado como responsável pela segurança de traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) no Rio de Janeiro - inclusive de um dos principais líderes da facção criminosa - foi encontrado e preso pela Polícia em Tauá, na Zona Norte do Rio. “Bart”, como é popularmente conhecido na região, seria segurança de Diego de Souza Soledade, o “Didi”, apontado como chefe do tráfico nas comunidades do Dendê e do Guarabu, na Ilha do Governador, também na Zona Norte.

“Bart” vinha sendo monitorado pelos agentes há alguns meses, segundo a Polícia Civil. Investigações apontam que ele recebia cerca de R$ 400 por semana para escoltar o chefe do tráfico em ações criminosas pela região.

Nas redes sociais, o “segurança” do tráfico costumava postar fotos ostentando fuzis, revólveres e fazendo gestos em alusão à facção criminosa.

De acordo com a Polícia, as imagens e postagens ajudaram nas investigações para encontrar o suspeito.

Nessa quinta (04), policiais da 37ª DP (Ilha do Governador) encontraram indícios de que o suspeito estaria na Rua Sena, em Tauá. Equipes foram enviadas ao local e encontraram o “Bart” saindo de um carro.

Ao desembarcar, ele percebeu a presença dos policiais e teria tentado fugir, mas acabou sendo detido pelos agentes e levado para a Delegacia. O aparelho celular do suspeito foi apreendido e será periciado. Agentes continuam investigando as atividades da facção na região.