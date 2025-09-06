Polícia recaptura foragido em operação na Comunidade da Galinha, em Niterói
Ele estava evadido desde outubro de 2023
Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 12º BPM (Niterói), recapturaram nessa sexta-feira (5) o criminoso Guilherme Luiz Maciel Silva, de 24 anos, integrante da facção Comando Vermelho (CV) e evadido do sistema prisional desde outubro de 2023.
A ação aconteceu na Rua Frei Orlando, na Comunidade da Galinha, em Pendotiba, após informações repassadas pelo Disque Denúncia.
Durante a operação, os policiais também apreenderam um adolescente de 17 anos, além de duas pistolas, calibres .380, com quatro munições, e uma calibre 9mm, com 14 munições, além de quatro rádios transmissores. Aproximadamente 800 quilos de barricadas, formadas por barras de ferro, concreto e pedras, foram removidos, devolvendo o direito de ir e vir à população local.
Segundo a Polícia Militar, ao chegarem à comunidade, as equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT C) foram recebidas a tiros por criminosos armados.
Houve confronto, e dois suspeitos foram detidos. Guilherme foi atingido na perna, socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal) e permanece internado sob custódia policial.
De acordo com a investigação, Guilherme havia sido condenado a oito anos de prisão por tráfico de drogas e possuía ainda sete anos de pena remanescente.
Ele estava em regime semiaberto, mas não retornou à unidade prisional após uma saída temporária concedida em setembro de 2023, sendo considerado evadido desde então.
O caso foi encaminhado para a delegacia da região. Os dois detidos foram autuados por porte ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio e resistência à prisão. No caso do adolescente, as acusações foram registradas como ato infracional análogo.
A Polícia Militar reforça o pedido para que a população denuncie atividades criminosas de forma anônima por meio dos canais do Disque Denúncia:
Telefone: (021) 2253-1177 ou 0300-253-1177
WhatsApp Anonimizado: (021) 2253-1177
Aplicativo: Disque Denúncia RJ
O anonimato é garantido.