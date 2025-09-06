Polícia recaptura foragido em operação na Comunidade da Galinha, em Niterói

Policiais militares do 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 12º BPM (Niterói), recapturaram nessa sexta-feira (5) o criminoso Guilherme Luiz Maciel Silva, de 24 anos, integrante da facção Comando Vermelho (CV) e evadido do sistema prisional desde outubro de 2023.

A ação aconteceu na Rua Frei Orlando, na Comunidade da Galinha, em Pendotiba, após informações repassadas pelo Disque Denúncia.

Durante a operação, os policiais também apreenderam um adolescente de 17 anos, além de duas pistolas, calibres .380, com quatro munições, e uma calibre 9mm, com 14 munições, além de quatro rádios transmissores. Aproximadamente 800 quilos de barricadas, formadas por barras de ferro, concreto e pedras, foram removidos, devolvendo o direito de ir e vir à população local.

Segundo a Polícia Militar, ao chegarem à comunidade, as equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT C) foram recebidas a tiros por criminosos armados.

Houve confronto, e dois suspeitos foram detidos. Guilherme foi atingido na perna, socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal) e permanece internado sob custódia policial.

De acordo com a investigação, Guilherme havia sido condenado a oito anos de prisão por tráfico de drogas e possuía ainda sete anos de pena remanescente.

Ele estava em regime semiaberto, mas não retornou à unidade prisional após uma saída temporária concedida em setembro de 2023, sendo considerado evadido desde então.

O caso foi encaminhado para a delegacia da região. Os dois detidos foram autuados por porte ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio e resistência à prisão. No caso do adolescente, as acusações foram registradas como ato infracional análogo.

A Polícia Militar reforça o pedido para que a população denuncie atividades criminosas de forma anônima por meio dos canais do Disque Denúncia:

Telefone: (021) 2253-1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) 2253-1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.