Traficante da Maré, 'Filhote de Gabigol' é preso enquanto buscava atendimento em hospital no Rio

O criminoso foi reconhecido e preso pela PM

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 05 de setembro de 2025 - 15:46
Andrey Rodrigues Carvalho, é apontado como uma das lideranças do TCP
Uma das principais lideranças do tráfico de drogas na Comunidade da Maré, Zona Norte do Rio, o traficante Andrey Rodrigues Carvalho, foi preso ao dar entrada no Hospital Federal de Bonsucesso, nesta quinta-feira (4). Ele foi reconhecido no local e preso por policiais militares. 

Conhecido no mundo do crime como "Filhote de Gabigol", o traficante de 20 anos, é apontado como um dos homens de confiança de Thiago da Silva Folly, o TH da Maré, morto em maio durante uma operação realizada pelo Bope. 

Segundo a corporação, os agentes foram acionados após o traficante, que apresentava escoriações pelo corpo, procurar atendimento médico na unidade hospitalar. 

Andrey possui oito anotações criminais, segundo a PM, ele é um dos principais nomes da facção Terceiro Comando Puro (TCP), na região. 

O jovem foi levado para a 21ª DP (Bonsucesso), onde a prisão foi registrada.

