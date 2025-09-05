Traficante da Maré, 'Filhote de Gabigol' é preso enquanto buscava atendimento em hospital no Rio

Andrey Rodrigues Carvalho, é apontado como uma das lideranças do TCP - Foto: Reprodução/Instagram

Andrey Rodrigues Carvalho, é apontado como uma das lideranças do TCP - Foto: Reprodução/Instagram

Uma das principais lideranças do tráfico de drogas na Comunidade da Maré, Zona Norte do Rio, o traficante Andrey Rodrigues Carvalho, foi preso ao dar entrada no Hospital Federal de Bonsucesso, nesta quinta-feira (4). Ele foi reconhecido no local e preso por policiais militares.

Conhecido no mundo do crime como "Filhote de Gabigol", o traficante de 20 anos, é apontado como um dos homens de confiança de Thiago da Silva Folly, o TH da Maré, morto em maio durante uma operação realizada pelo Bope.

Segundo a corporação, os agentes foram acionados após o traficante, que apresentava escoriações pelo corpo, procurar atendimento médico na unidade hospitalar.

Leia também:

Morre cineasta e documentarista Silvio Tendler, aos 75 anos



Suspeitos de roubo em Itaipu são presos após cerco com apoio do Cisp



Andrey possui oito anotações criminais, segundo a PM, ele é um dos principais nomes da facção Terceiro Comando Puro (TCP), na região.

O jovem foi levado para a 21ª DP (Bonsucesso), onde a prisão foi registrada.

