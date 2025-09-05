Morre cineasta e documentarista Silvio Tendler, aos 75 anos

Morreu nesta sexta-feira (5), Silvio Tendler, o “cineasta dos sonhos interrompidos”, vítima de uma infecção generalizada. O cineasta e documentarista enfrentava uma neuropatia diabética há dez anos, doença que prejudica o sistema nervoso. A morte foi confirmada pela filha de Silvio, Ana Rosa Tendler.

Reconhecido como uma das vozes mais importantes da cultura brasileira e consagrado como o maior documentarista do país, Tendler dedicou quase seis décadas ao cinema, transformando a sétima arte em instrumento de reflexão, denúncia e luta pelo fortalecimento do Estado Democrático de Direito.

Conhecido como o “cineasta dos sonhos interrompidos”, ele deu voz a personagens que marcaram a história política do Brasil, como Juscelino Kubitschek, João Goulart, Carlos Marighella, Leonel Brizola e Castro Alves. Sua obra contribuiu para tornar visíveis as injustiças sociais e para reforçar valores de democracia, igualdade e cidadania, utilizando o cinema como ferramenta de educação, conscientização e transformação social.

Com mais de 80 documentários produzidos e cerca de 60 prêmios recebidos, Tendler consolidou um legado único na preservação da memória histórica, reunindo mais de 80 mil títulos sobre a história do Brasil e do mundo. Seu trabalho não apenas registrou fatos, mas também deu simbolismo político a lutas sociais, inspirando reflexão sobre direitos humanos e justiça social, e fortalecendo a importância da cultura como instrumento de resistência e esperança.

A Comissão de Cultura, Comunicação e Patrimônio Histórico da Câmara Municipal de Niterói, presidida pelo vereador Leonardo Giordano, manifestou profundo pesar. Ele destacou:

“Silvio Tendler foi um dos grandes nomes da cultura brasileira e o maior documentarista do país. Um artista profundamente comprometido com a democracia e a justiça social, que deu voz aos que lutaram por um Brasil mais justo e construiu um patrimônio inestimável para a memória coletiva do nosso povo. Mais do que um cineasta, Silvio foi um ativista que acreditava no poder transformador da arte e mostrou que a cultura é essencial para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Sua partida deixa uma lacuna imensa, mas sua obra seguirá como referência e inspiração para todos nós. A Comissão de Cultura, Comunicação e Patrimônio Histórico se solidariza com familiares, amigos e todos que foram tocados por sua obra e legado. Silvio Tendler deixa uma contribuição que transcende o cinema, fortalecendo a memória, a consciência política e a luta por uma sociedade mais justa. Como ele mesmo dizia: 'Sou um utopista e acredito que a vida vai melhorar. Desistir, jamais'.”

