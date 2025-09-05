Suspeitos de roubo em Itaipu são presos após cerco com apoio do Cisp
Abordagem aconteceu um dia após o crime; motocicleta usada no roubo foi apreendida
Em mais uma ação integrada de segurança, equipes do Segurança Presente, com apoio do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) da Prefeitura de Niterói, prenderam nessa quinta-feira (4) dois homens suspeitos de cometer um roubo em Itaipu, na Região Oceânica. A prisão aconteceu após alerta emitido pelo Cisp, que identificou a motocicleta utilizada no crime por meio do sistema de cercamento eletrônico da cidade.
O roubo ocorreu no dia anterior, quando uma mulher foi abordada por dois criminosos na Avenida Francisco da Cruz Nunes, tendo seu celular e cartões levados. A partir das informações levantadas por investigação e monitoramento, foi montado um cerco tático que resultou na abordagem da motocicleta Yamaha Factor 125, de placa SLX5C02, usada no assalto.
Os dois suspeitos foram encaminhados para a 81ª DP (Itaipu). A motocicleta foi apreendida e novas diligências serão feitas para identificar outros possíveis envolvidos.