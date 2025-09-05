Mulher é presa por cegar ex-companheira com ácido em Niterói

Uma mulher identificada como Regina Célia Rodrigues foi presa em Niterói, nesta sexta-feira (5), após cegar a ex-companheira com o uso de ácido. Com ela, já existia um mandado de prisão por tentativa de homicídio.

Segundo investigações, o motivo do crime foi o fato de Regina não aceitar o término do relacionamento de quatro anos.

De acordo com a vítima, no dia 13 de fevereiro, ela estava em um carro que estava sendo dirigido pela agressora. Foi aí então que Regina fingiu que o veículo passava por uma pane, saiu de dentro do carro e abriu o capô. Nesse momento, se aproveitando da distração da vítima, que mexia no celular, Regina jogou um ácido de bateria em seu rosto. O ataque deixou queimaduras químicas graves e fez a mulher ter perda total da visão do olho direito.

A prisão de Regina foi resultada por uma ação conjunta entre os agentes do Segurança Presente Niterói e policiais civis da 78ª DP (Fonseca), que localizaram a criminosa em seu local de trabalho, no Centro da cidade.