PRF apreende centenas de munições, arma de fogo e droga em Casimiro de Abreu; Vídeo!

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carregamento com centenas de munições, arma de fogo e droga durante fiscalização a um ônibus de viagem na BR-101, em Casimiro de Abreu. A ocorrência foi registrada na noite de quinta-feira (4).

Por volta das 23h, equipes do Núcleo de Operações Especiais (NOE), do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT/8) e policiais da Unidade Operacional da PRF local realizavam uma fiscalização (blitz) no Km 203 quando abordaram o ônibus fretado (Flamengo/RJ x Vitória/ES).

Leia também:

Governo vai bloquear uso de Bolsa Família e BPC em apostas online até o fim do ano

Polícia Civil prende o quarto envolvido em roubo que vitimou família Bolsonaro em Resende

Durante a vistoria ao coletivo, os policiais identificaram um passageiro de 22 anos que transportava em sua bagagem um revólver calibre .357 com numeração suprimida e 30 munições. Alegou, ainda, ter comprado os ilícitos, de um homem desconhecido, na região conhecida como "Eldorado", dentro do Complexo do Alemão, Zona Norte do Rio.

Na mesma fiscalização, outra passageira, de 20 anos, foi flagrada levando aproximadamente 1.500 munições calibre 9mm, duas munições calibre.357, dois carregadores de pistola e cerca de 2 kg de pasta base de cocaína.

Os detidos e o material apreendido foram encaminhados para a 121ª DP.