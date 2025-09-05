Polícia Civil prende o quarto envolvido em roubo que vitimou família Bolsonaro em Resende

Policiais civis da 89ª DP (Resende) prenderam, nesta quinta-feira (04/09), o quarto envolvido no roubo qualificado a membros da família Bolsonaro. O homem foi capturado em sua residência, no bairro Morro do Machado, em Resende, no Sul Fluminense. Com o criminoso, os agentes apreenderam um celular, onde encontraram toda a rota do assalto.

As investigações apontaram que o preso é o proprietário de um dos carros usados pelos assaltantes no dia do crime. Câmeras de segurança flagraram o veículo transportando os suspeitos até a casa das vítimas e depois dando cobertura na fuga.

Leia também:

Polícia Civil prende terceiro envolvido em roubo à família Bolsonaro em Resende

Polícia Civil do Rio prende envolvidos em roubo que vitimou família Bolsonaro



Agentes da 89ª DP realizaram diversas diligências desde do dia do crime, com recolhimento e análise de imagens, identificação de veículos utilizados e conseguiram chegar na localização de quatro criminosos envolvidos no delito. Nesta quarta-feira (03/09), o terceiro preso foi capturado no bairro Cabral, no mesmo município. Na ação, o assaltante tentou fugir, mas foi capturado em um imóvel próximo. Na última sexta (29/08), dois homens já haviam sido capturados. As prisões ocorreram no bairro Paraíso, também em Resende. Na ocasião, foram arrecadados um revólver, munição, simulacro de pistola, toucas ninjas, celulares e trajes usados na empreitada criminosa. Os agentes ainda recuperaram bens subtraídos, que foram reconhecidos pelas vítimas.

O crime ocorreu no dia 24 de agosto. À época, os assaltantes abordaram os familiares do senador Flávio Bolsonaro e foram rendidos e tiveram a liberdade restrita por homens armados dentro de casa. Os assaltantes fugiram e levaram joias, celulares e o carro da família, abandonado horas depois.

A investigação continua para localizar e capturar todos os envolvidos no crime.