Polícia Civil do Rio prende envolvidos em roubo que vitimou família Bolsonaro

Também foram apreendidos um revólver, munição, simulacro de pistola, toucas ninjas, celulares e trajes usados na empreitada criminosa

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 01 de setembro de 2025 - 08:59
A investigação segue para localizar e capturar todos os autores do crime -

A Polícia Civil do Rio capturou, nesta sexta-feira (29/08), dois homens envolvidos no roubo qualificado a membros da família Bolsonaro. As prisões ocorreram no bairro Paraíso, em Resende, cinco dias após o crime.

Ainda no domingo, dia do roubo, os agentes se reuniram e as diligências foram iniciadas. Foram realizadas buscas e análises de imagens, sendo possível identificar inicialmente as características dos veículos utilizados pelos criminosos. Também foi feito o acompanhamento e monitoramento dos veículos, sendo possível afirmar a participação de ao menos cinco bandidos na ação.

Investigação e monitoramento

As investigações ocorreram também no estado de São Paulo, a fim de verificar o trajeto tomado pelos criminosos após o roubo. A partir disso, foi possível definir que os autores utilizaram no dia do crime placas furtadas, que foram posteriormente inutilizadas e substituídas por placas originais. Após abandonarem o carro roubado das vítimas, os autores retornaram para Resende e esconderam um dos veículos utilizados na ação, que foi apreendido nesta sexta com os autores.

Também foram apreendidos um revólver, munição, simulacro de pistola, toucas ninjas, celulares e trajes usados na empreitada criminosa. Os agentes ainda recuperaram bens subtraídos, que foram reconhecidos pelas vítimas.

A investigação segue para localizar e capturar todos os autores do crime.

