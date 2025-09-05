Duas mulheres são presas por fraude de R$ 3 milhões contra o Bradesco

Os agentes foram ao local indicado e prenderam as mulheres, que responderão pelo crime de estelionato - Foto: Reprodução

Os agentes foram ao local indicado e prenderam as mulheres, que responderão pelo crime de estelionato - Foto: Reprodução

Duas mulheres foram presas, acusadas de fazer parte de um esquema que resultou em um prejuízo de R$ 3 milhões para o banco Bradesco. A prisão ocorreu nesta quinta-feira (4), em Olaria, na Zona Norte do Rio.

De acordo com informações repassadas pela 22ª DP (Penha), a instituição financeira Bradesco estava monitorando as mulheres desde o início do ano, por causa do comportamento suspeito em relação à solicitação de vários cartões de crédito de alto padrão.

O que teria chamado a atenção do banco foi que todos os pedidos originavam do mesmo endereço em Olaria.

Com o avanço das investigações, foi revelado que as suspeitas conseguiam se passar por clientes com rendas elevadas e por seus familiares para solicitar cartões de crédito adicionais.

Dessa forma, as mulheres realizavam diversas transações, que muitas vezes eram descobertas apenas quando as faturas chegavam aos clientes verdadeiros.

Somente em 2024, as suspeitas solicitaram cerca de 13 cartões ao banco. No momento em que houve o pedido de mais um cartão para o mesmo endereço, o banco acionou a polícia. Os agentes foram ao local indicado e prenderam as mulheres, que responderão pelo crime de estelionato.