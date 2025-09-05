Inea resgata mão pelada e arara Canindé durante fiscalização realizada em Cabo Frio; Vídeo

Filho de mão pelada havia acabado de ser capturado por infratores ambientais - Foto: Divulgação

Filho de mão pelada havia acabado de ser capturado por infratores ambientais - Foto: Divulgação

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea), por meio da Superintendência Regional Lagos São João, resgatou nesta quarta-feira (3/9), uma arara-canindé mantida ilegalmente em cativeiro e um filhote de mão pelada, que havia acabado de ser capturado por infratores ambientais, no município de Cabo Frio, na Região dos Lagos. A ação foi desencadeada a partir de denúncia recebida pela pasta ambiental.

Quando estavam a caminho do endereço citado na denúncia, no Distrito de Unamar, os técnicos flagraram dois homens, um deles portando uma gaiola com um filhote de mão pelada, caminhando pela Rua Orlando Bragança. Ao perceberem a presença dos fiscais, eles fugiram, deixando para trás a estrutura. O bichinho foi resgatado.

Em seguida, a equipe se deslocou para uma residência situada na Rua Pena Verde onde encontraram uma arara-canindé com sinais de maus tratos: a ave estava acondicionada em uma gaiola com espaço muito limitado, além de apresentar alguns ferimentos. A arara canindé também foi resgatada. A responsável pela residência foi autuada com base no Artigo 31 da Lei Estadual nº 3.467/2000, cuja multa pode chegar a R$ 10 mil reais. Ela foi conduzida à 126ª Delegacia de Polícia (Cabo Frio) onde prestou esclarecimentos.

A arara canindé também foi resgatada | Foto: Divulgação

O filhote de mão pelada e a arara Canindé foram levados para o Instituto BW, um parceiro do Inea, cuja sede está localizada em Praia Seca. Os animais ficarão sob quarentena.

Conforme preconiza a Legislação ambiental, manter animais silvestres ilegalmente em cativeiro configura crime ambiental, e quem o pratica, está sujeito a multa e detenção.

Sobre o mão pelada e a arara Canindé

O mão-pelada é um mamífero nativo das Américas e pertence à mesma família dos guaxinins. Conhecido por sua adaptabilidade e hábito noturno, o animal desempenha um papel essencial nos ecossistemas, ajudando no controle de pragas e na dispersão de sementes. Tem ocorrência em praticamente todos os biomas brasileiros (Cerrado, Amazônia, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Pampas).

Já a arara-canindé ocorre na América do Sul, e no Brasil, está presente na região amazônica e o centro-oeste do Brasil. A ave exerce papel crucial para a natureza, pois atua como dispersora de sementes, promovendo o reflorestamento natural.





