Homem morre em grave acidente na BR-101, em Itaboraí

Um homem, ainda não identificado, morreu em um acidente entre dois carros de passeio na BR-101, próximo a Manilha, em Itaboraí, pista em direção a São Gonçalo, na madrugada desta sexta-feira (5). Até o momento, não há informações adicionais sobre o que teria causado o acidente.

Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta da 0h30, o quartel de Itaboraí foi acionado para a ocorrência, que aconteceu perto do Shopping Matriz. No local do acidente, os bombeiros encontraram um homem, que aparentava ter 60 anos, já sem vida. O corpo do homem foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó, em São Gonçalo, onde será identificado oficialmente.

A Arteris Fluminense, concessionária responsável pela administração da via, informou que o outro motorista envolvido no acidente sofreu apenas ferimentos leves e recebeu atendimento no local.