Receita Federal apreende cerca de R$ 2 milhões em metanfetamina com passageira no Aeroporto do Galeão/RJ; Vídeo!

Durante fiscalização de rotina na noite desta sexta-feira (5/9), a Receita Federal apreendeu 10 kg de metanfetamina com uma passageira da Letônia no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O entorpecente está avaliado em cerca de R$ 2 milhões.

Após trabalho de gerenciamento de risco, a mulher, que vinha de Cancún, no México, foi flagrada com a droga dentro de uma mala. O entorpecente estava armazenado em sacos plásticos transparentes e o narcoteste preliminar positivou para metanfetamina.

Leia também:

Evento em Neves promove ancestralidade com samba e axé neste domingo (07)

Espaço Rosa inova e oferece tratamento com auriculoterapia e relaxamento muscular

A viajante e a droga foram apresentadas à Polícia Federal para realização dos trâmites judiciários de sua competência. Ela responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.

O trabalho foi realizado conjuntamente pela Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão e pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES).

A atuação da Receita Federal na fiscalização do comércio exterior e na repressão ao tráfico de drogas garante a defesa dos interesses nacionais e protege a sociedade, especialmente no que se refere à saúde e à segurança públicas.





Divulgação