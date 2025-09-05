Evento em Neves promove ancestralidade com samba e axé neste domingo (07)

Evento acontece a partir das 14h, no Espaço Like no Insta, em Neves - Foto: Divulgação

Diferentes gerações reunidas com o mesmo pensamento: reafirmar a negritude e festejar a ancestralidade com música e representatividade. Esse é o objetivo do evento “Irmãos de Axé”, que terá sua segunda edição no feriado domingo (07), a partir das 14h, no Espaço Like no Insta (Rua Dr. Alberto Torres, 139 – Neves).

São Gonçalo, berço da umbanda, reunirá artistas como Luan Pureza, Igor Benatt, Ellen Mota, Fomo D Jagun e Álùjá, no evento que tem a proposta de integrar axé, ancestralidade e conexão positiva, criando experiências memoráveis para o público. Em uma verdadeira jornada de ritmos contagiantes e energia vibrante, o “Irmãos de Axé” valoriza a cultura afro-brasileira e celebra a musicalidade que conecta gerações, fortalecendo laços com a ancestralidade e a espiritualidade.

Informações sobre entrada e ingressos estão disponíveis no WhatsApp (21) 98354-1011.

