Espaço Rosa inova e oferece tratamento com auriculoterapia e relaxamento muscular

Neste primeiro dia, dez pacientes aproveitaram o serviço para cuidar do corpo e da mente em um ambiente com música relaxante e aromatizador - Foto: Divulgação

Mais um cuidado humanizado para as pacientes oncológicas no Espaço Rosa, no Zé Garoto. Começaram nesta quinta-feira (04) as sessões integradas de fisioterapia, relaxamento muscular e auriculoterapia para os pacientes oncológicos. Neste primeiro dia, dez pacientes aproveitaram o serviço para cuidar do corpo e da mente em um ambiente com música relaxante e aromatizador.

“Os pacientes com câncer, frequentemente, enfrentam dor, desconforto, fadiga, limitações de movimento e estresse emocional devido ao seu quadro, tratamentos e uso de medicações. Essa terapia vai, principalmente, melhorar o bem-estar durante os tratamentos como quimioterapia, radioterapia e cirurgia. É um projeto que será permanente e está aberto para novos pacientes em tratamento”, disse a diretora da unidade, Fabiana Nunes.

Com auxílio de duas enfermeiras, a fisioterapeuta pretende fazer, no mínimo, dez sessões com as pacientes – incluindo a auriculoterapia e relaxamento muscular. A fisioterapia, auriculoterapia e técnicas de relaxamento muscular contribuem para o alívio da dor, melhoria da qualidade de vida e recuperação funcional de pacientes em tratamento oncológico. Quem faz as sessões também tem a pressão aferida e passa pela avaliação clínica da equipe de enfermagem. Caso seja observada alguma alteração, os pacientes são orientados e encaminhados.

“A auriculoterapia é uma terapia chinesa eficaz no tratamento da dor. Ela traz benefícios que mexem tanto com o emocional quanto com o físico e o espiritual, através dos pontos da orelha. Vocês relatam o que incomoda e eu mexo nos pontos certos para ativar as energias do corpo. Vejam isso como mais um tratamento. É importante dar continuidade com, pelo menos, dez sessões”, explicou a fisioterapeuta Cinthia Cunha.

A comerciária Fabiana Souza Carvalho, 44, trata de um câncer de mama há dois anos e foi aproveitar o novo serviço no Espaço Rosa. “Essas terapias são ótimas porque a gente toma medicação que mexe muito com a nossa parte óssea. A gente sente muita dor e tem muita sensibilidade nos pés. Eu estou com problema no joelho devido à medicação. Então, esse tipo de terapia é para ajudar na qualidade de vida, para conseguir se exercitar melhor. Porque o médico pede isso, mas com as dores, fica difícil. Apesar da doença, a nossa vida não para, temos que fazer as químios e rádios, não podemos parar de tomar as medicações e temos que fazer as coisas que ajudam a minimizar esses efeitos. Quando soube da terapia, me inscrevi logo”, contou a paciente.

Para participar, os pacientes podem procurar a direção da unidade para fazer a inscrição, sempre de segunda a sexta, das 9h às 16h, com cartão do SUS e comprovante de tratamento contra o câncer para realizar os agendamentos. As sessões de terapia serão oferecidas todas as quintas-feiras na parte da manhã, das 9h às 12h; e na parte da tarde, das 14h às 17h.