Guarda Municipal prende dupla que tentou furtar estabelecimento comercial no Boaçu

Agentes da Guarda Municipal prenderam, nesta madrugada de quinta-feira (4), dois homens que estavam furtando cabos de um estabelecimento comercial no Boaçu. Com os suspeitos, foram encontrados mais de 10 metros de cabo com conduíte, além de uma tesoura e uma faca, objetos utilizados para cortar os fios furtados.

Uma equipe da Guarda Municipal que estava em patrulhamento foi acionada por agentes da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) após câmeras de videomonitoramento flagrarem os suspeitos invadindo um estabelecimento na Rua Carlos Gianelli, no Boaçu.

Leia também:

Projeto Academia Natural promove edição noturna do Bike Night

Três homens são presos por tráfico de drogas na Comunidade do Sabão, em Niterói

No local, a equipe capturou os suspeitos, sendo que um estava dentro do local invadido e outro estava do lado de fora, tentando fugir. Eles foram levados para a 72ª DP (Mutuá) e para a 73ª DP (Neves). Os suspeitos foram presos.