Três homens são presos por tráfico de drogas na Comunidade do Sabão, em Niterói

Eles foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico ilícito de drogas, e permanecem presos à disposição da Justiça - Foto: Divulgação

Eles foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico ilícito de drogas, e permanecem presos à disposição da Justiça - Foto: Divulgação

Três homens foram presos em flagrante na noite desta quinta-feira (4), por envolvimento com o tráfico de drogas na Comunidade do Sabão, localizada na Rua Desidério de Oliveira, no Centro de Niterói.

Segundo informações, os policiais estavam em patrulhamento de rotina na região central da cidade quando foram abordados por dois transeuntes não identificados. Eles relataram que, na comunidade, havia um homem armado acompanhado de outros três indivíduos, que estariam em posse de entorpecentes e um rádio comunicador.

Leia também:

Brasil apresenta bom futebol e vence o Chile com tranquilidade no Maracanã

Atacarejo de materiais de construção abre inscrições para cursos gratuitos no Rio

As equipes seguiram imediatamente para o local indicado e, ao chegarem, foram recebidas com disparos de arma de fogo. O suspeito que portava a arma conseguiu fugir do local, mas os outros três homens foram encontrados com grande quantidade de entorpecentes, um rádio transmissor e dinheiro em espécie.

Os suspeitos, todos maiores, foram conduzidos à 76ª DP (Centro), onde o caso foi registrado. Eles foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico ilícito de drogas, e permanecem presos à disposição da Justiça.