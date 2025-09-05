Projeto Academia Natural promove edição noturna do Bike Night

Com uma programação repleta de atividades gratuitas, o destaque fica por conta do passeio ciclístico Bike Night, que acontece em clima especial neste sábado (06) - Foto: Divulgação

Com o objetivo de integrar saúde e lazer, a Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), vai promover neste fim de semana (06 e 07) mais uma edição do projeto Academia Natural, que terá a Praia de Icaraí como palco das modalidades. Com uma programação repleta de atividades gratuitas, o destaque fica por conta do passeio ciclístico Bike Night, que acontece em clima especial neste sábado (06).

A orla vai se transformar em um verdadeiro centro de bem-estar. No sábado pela manhã, a agenda conta com as tradicionais aulas de funcional, abdominal e alongamento. Já no período da noite, os participantes poderão aproveitar uma experiência única com o Bike Night, em três horários: 17h30, 18h30 e 19h30, em frente à Rua Belisário Augusto.

No domingo, as atividades começam cedo, às 7h30, com uma sessão de yoga ao ar livre. Ao longo da manhã, a programação inclui modalidades como bike, kickboxing, altinha, dança e novas sessões de funcional, encerrando às 12h30 mais um fim de semana de integração, movimento e energia positiva.

A Academia Natural já se consolidou como referência em Niterói, por promover o acesso gratuito ao esporte e lazer em um dos principais cartões-postais da cidade, reunindo pessoas de todas as idades em um ambiente acolhedor e dinâmico.

“A Academia Natural mostra como o esporte pode transformar o espaço público em um lugar de encontro, saúde e qualidade de vida. O Bike Night, em especial, proporciona uma experiência única com a beleza da orla de Icaraí como cenário. É gratificante ver cada vez mais pessoas participando e se conectando com esse movimento”, destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo.

Serviço:

Academia Natural

Local: Praia de Icaraí (em frente à Rua Belisário Augusto)

Datas: 06 e 07 de setembro

Observação: Vagas limitadas para o Bike Night

Inscrições: Antecipadas pelo Instagram @academianatural

Sábado (06/09)

9h: Funcional

9h40: Abdominal e alongamento

10h20: Funcional

11h: Abdominal e alongamento

11h30: Encerramento das atividades da manhã

17h30, 18h30 e 19h30: Bike Night

Domingo (07/09)

7h30: Yoga

9h: Bike, Kickboxing e Altinha

9h50: Dança

10h30: Funcional, Bike, Kickboxing e Altinha

11h10: Abdominal e alongamento

11h40: Bike

12h30: Encerramento