Projeto Academia Natural promove edição noturna do Bike Night
Praia de Icaraí terá diversas aulas gratuitas e experiências ao ar livre
Com o objetivo de integrar saúde e lazer, a Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), vai promover neste fim de semana (06 e 07) mais uma edição do projeto Academia Natural, que terá a Praia de Icaraí como palco das modalidades. Com uma programação repleta de atividades gratuitas, o destaque fica por conta do passeio ciclístico Bike Night, que acontece em clima especial neste sábado (06).
A orla vai se transformar em um verdadeiro centro de bem-estar. No sábado pela manhã, a agenda conta com as tradicionais aulas de funcional, abdominal e alongamento. Já no período da noite, os participantes poderão aproveitar uma experiência única com o Bike Night, em três horários: 17h30, 18h30 e 19h30, em frente à Rua Belisário Augusto.
No domingo, as atividades começam cedo, às 7h30, com uma sessão de yoga ao ar livre. Ao longo da manhã, a programação inclui modalidades como bike, kickboxing, altinha, dança e novas sessões de funcional, encerrando às 12h30 mais um fim de semana de integração, movimento e energia positiva.
A Academia Natural já se consolidou como referência em Niterói, por promover o acesso gratuito ao esporte e lazer em um dos principais cartões-postais da cidade, reunindo pessoas de todas as idades em um ambiente acolhedor e dinâmico.
“A Academia Natural mostra como o esporte pode transformar o espaço público em um lugar de encontro, saúde e qualidade de vida. O Bike Night, em especial, proporciona uma experiência única com a beleza da orla de Icaraí como cenário. É gratificante ver cada vez mais pessoas participando e se conectando com esse movimento”, destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo.
Serviço:
Academia Natural
Local: Praia de Icaraí (em frente à Rua Belisário Augusto)
Datas: 06 e 07 de setembro
Observação: Vagas limitadas para o Bike Night
Inscrições: Antecipadas pelo Instagram @academianatural
Sábado (06/09)
9h: Funcional
9h40: Abdominal e alongamento
10h20: Funcional
11h: Abdominal e alongamento
11h30: Encerramento das atividades da manhã
17h30, 18h30 e 19h30: Bike Night
Domingo (07/09)
7h30: Yoga
9h: Bike, Kickboxing e Altinha
9h50: Dança
10h30: Funcional, Bike, Kickboxing e Altinha
11h10: Abdominal e alongamento
11h40: Bike
12h30: Encerramento