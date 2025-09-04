Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Brasil apresenta bom futebol e vence o Chile com tranquilidade no Maracanã

Estevão, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães marcaram os gols para a seleção brasileira

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 04 de setembro de 2025 - 23:37
Estêvão marcou o primeiro gol da seleção brasileira
Estêvão marcou o primeiro gol da seleção brasileira -

O Brasil fez um bom jogo, na noite desta quinta-feira (4), no Maracanã, e venceu com tranquilidade a seleção Chilena, por 3 a 0, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Jogadores com passagens por times cariocas ficaram entre os destaques.

Com o Brasil já classificado para Copa do Mundo e o Chile sem chances de classificação, o jogo, apesar de oficial, tinha entorno de um amistoso de luxo. No entanto, nos primeiros minutos, parecia que o Brasil precisava vencer a partida e o time de Ancelotti partiu para cima.

Nos primeiros 10 minutos, a seleção brasileira finalizou três vezes, conseguiu dois escanteios e um gol, que foi anulado pelo bandeira. Depois disso, o jogo ficou morno. Até que Raphinha fez boa jogada pela esquerda, chutou e, no rebote, Estêvão marcou de bicicleta.

O segundo tempo começou diferente, com o Brasil tocando bola e o Chile tentando ter mais a posse. Após cerca de 20 minutos, o treinador italiano mudou a seleção brasileira, colocando Luiz Henrique e Lucas Paquetá, que mudaram o jogo.

Com menos de dois minutos em campo, Paquetá aproveitou cruzamento de Luiz Henrique, após linda jogada, e marcou o segundo gol do Brasil.

O terceiro não demorou e teve, novamente, participação de Luiz Henrique. O atacante recebeu passe, tirou do zagueiro e chutou na trave. Bruno Guimarães pegou o rebote e marcou o gol final.

O Brasil ainda criou mais chances, mas não conseguiu ampliar o placar. Este foi o ultimo jogo do Brasil em solo brasileiro pelas Eliminatórias. O último jogo da competição acontece na terça, contra a Bolívia, na cidade de El Alto, que fica em uma altitude de mais de 4 mil metros.

