Atacarejo de materiais de construção abre inscrições para cursos gratuitos no Rio

A Obramax, grande atacarejo de materiais de construção do país, está com vagas abertas para os cursos da Academia de Profissionais deste mês. As aulas gratuitas têm como objetivo capacitar trabalhadores da construção civil do estado do Rio de Janeiro para um mercado que segue em crescimento em todo o Brasil. A formação colabora para que esses profissionais executem serviços com mais qualidade, segurança e eficiência, ampliando suas chances de conquistar novas oportunidades de trabalho no setor, fidelizar clientes e avançar na carreira.

As aulas presenciais acontecerão aos sábados nas lojas da Obramax localizadas nos bairros de Benfica, Jacarepaguá, Guadalupe, na capital carioca, além de Duque de Caxias e Mesquita, na Baixada Fluminense. Além disso, os profissionais poderão participar ainda das aulas online, que tem objetivo de ampliar alcance para todas as regiões do país, inclusive do interior estado. As capacitações virtuais acontecem às quartas-feiras, das 18h às 19h.

Outro diferencial neste mês, no estado do Rio de Janeiro, são os cursos exclusivos para mulheres. Diante do crescimento constante da participação feminina na construção civil, a Obramax tem ampliado as iniciativas da Academia de Profissionais e criado turmas voltadas especialmente para elas. Desde o início da iniciativa voltada às mulheres, mais de 300 pessoas já foram capacitadas.

No dia 13 de setembro, as unidades da Obramax em Benfica, Guadalupe e Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, além de Mesquita, na Baixada Fluminense, receberão simultaneamente uma nova turma. O curso abordará temas como a instalação de chuveiros e outros dispositivos elétricos, contribuindo não apenas para a geração de renda extra, mas também para o fortalecimento da autonomia e da independência feminina.

Ao longo de seis anos de atuação, a Academia de Profissionais já capacitou mais de 72 mil pessoas em diferentes regiões do Brasil. Apenas até agosto deste ano, cerca de 22 mil trabalhadores da construção civil participaram das formações oferecidas pela empresa, entre lives e cursos presenciais. Todos os cursos abordam conteúdos técnicos e atuais, sempre com foco no desenvolvimento profissional e na inserção no mercado de trabalho.

Com o objetivo de democratizar o acesso à qualificação, a Obramax também investe em formações online. As vagas são limitadas, e as inscrições já estão abertas pelo site.

Confira a programação completa:

Rio de Janeiro (RJ)

06/09 – 9h às 12h – Técnicas para aplicação de espuma expansiva e adesivos (Benfica)

06/09 – 9h às 12h – Orçamentação e cálculo básico para projetos de drywall (Jacarepaguá)

06/09 – 9h às 12h – Montagem de quadros elétricos (Duque de Caxias)

06/09 – 9h às 12h – Texturas e efeitos decorativos com massa texturizada (Guadalupe)

06/09 – 9h às 12h – Impermeabilização de áreas molhadas e externas (Mesquita)

20/09 – 9h às 12h – Impermeabilização de áreas molhadas e externas (Benfica)

20/09 – 9h às 16h – Instalação de piso vinílico (Jacarepaguá)

20/09 – 9h às 12h – Instalação de telhados (Duque de Caxias)

20/09 – 9h às 12h – Instalação de tubulação PEX para gás (Guadalupe)

20/09 – 9h às 12h – Texturas e efeitos decorativos com massa texturizada (Mesquita)

27/09 – 9h às 12h – Instalação e manutenção de portões (Jacarepaguá)

27/09 – 9h às 16h – Instalação de piso vinílico (Duque de Caxias)

27/09 - 9 às 12 - Instalação CPVC e PPR – água quente e fria (Benfica)

27/09 – 9h às 12h – Instalação de interruptores e tomadas (Guadalupe)

#AcademiaFeminina:

13/09 – 9h às 12h – Kit porta para drywall: agilidade e rapidez na instalação (Benfica)

13/09 – 9h às 12h – Instalação de chuveiro elétrico e chuveiros pressurizados (Jacarepaguá)

13/09 – 9h às 12h – Instalação de dispositivos elétricos (Guadalupe)

13/09 – 9h às 12h – Instalação de piso laminado (Mesquita)

Cursos online

03/09 – 18h às 19h – Série Reforma Pesada: Sistemas de proteção e acabamento em muros e fachadas

10/09 – 18h às 19h – Série Reforma Pesada: Técnicas avançadas de selagem e vedação – como prevenir fissuras e infiltrações

17/09 – 18h às 19h – Série Pintura e Soluções em Drywall: Estruturas metálicas, perfis para construção seca e fundamentos da montagem

24/09 – 18h às 19h – Série Pintura e Soluções em Drywall: Instalação de chapas de gesso e técnicas para acabamento