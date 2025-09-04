Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Disque Denúncia pede informações sobre os envolvidos na morte de vereador em Paty de Alferes

Conhecido como “Ligeirinho”, ele foi encontrado morto dentro de seu carro no bairro Arcozelo

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 04 de setembro de 2025 - 20:00
Denúncias podem ser feitas anonimamente
O Disque Denúncia (2253-1177) divulgou, nesta quinta-feira (4), um cartaz para auxiliar nas investigações e no inquérito policial instaurado pela 96ª (Paty de Alferes), a fim de obter informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte do vereador Denílson Nogueira, conhecido como 'Ligeirinho', de 56 anos. 

O crime ocorreu na tarde desta quarta-feira (3), na Avenida Brasil, no bairro Arcozelo, em Paty do Alferes (RJ). Inicialmente, os agentes foram acionados para verificar um acidente de carro. Segundo a Polícia Militar, no entanto, ao chegar no endereço foi constatado que se tratava de um homicídio. A vítima foi encontrada sem vida com marcas de tiros.

A 96ª DP, que atende Paty do Alferes, assumiu o caso, e foi realizada uma perícia no local do crime, para que possam levantar informações que ajudem  identificar a autoria do crime e sua motivação. 

Assim, a distrital segue em diligências para esclarecer o crime, e pede que quem tiver informações sobre o caso, favor denunciar  pelos seguintes canais de atendimento: 

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido

